«Русенборг» после ничьей с «Зенитом» проиграл аутсайдеру чемпионата Норвегии

«Русенборг», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, в матче 28-го тура чемпионата Норвегии на выезде проиграл «Олесунну» со счётом 1:2

В составе гостей гол с пенальти забил Никлас Бендтнер, а за хозяев отличились Мостафа Абделлауйе и Эдвин Гиаси. Таким образом, «Русенборг» прервал свою серию из семи матчей без поражений в чемпионате, а «Олесунн» прервал серию из 13 игр без побед.

«Русенборг», который досрочно оформил чемпионство, остался на первом месте в турнирной таблице с 58 очками, «Олесунн» (29) поднялся на 14-ю позицию.

Напомним, «Русенборг» встречался с «Зенитом» в третьем и четвёртом турах группового этапа Лиги Европы. В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили со счётом 3:1, а в Норвегии команды сыграли вничью — 1:1.