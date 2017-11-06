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«Русенборг» после ничьей с «Зенитом» проиграл аутсайдеру чемпионата Норвегии

Футбол

«Русенборг», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, в матче 28-го тура чемпионата Норвегии на выезде проиграл «Олесунну» со счётом 1:2

В составе гостей гол с пенальти забил Никлас Бендтнер, а за хозяев отличились Мостафа Абделлауйе и Эдвин Гиаси. Таким образом, «Русенборг» прервал свою серию из семи матчей без поражений в чемпионате, а «Олесунн» прервал серию из 13 игр без побед.

«Русенборг», который досрочно оформил чемпионство, остался на первом месте в турнирной таблице с 58 очками, «Олесунн» (29) поднялся на 14-ю позицию.

Напомним, «Русенборг» встречался с «Зенитом» в третьем и четвёртом турах группового этапа Лиги Европы. В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые победили со счётом 3:1, а в Норвегии команды сыграли вничью — 1:1.

Норвегия - Типпелига. 28-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Олесунн
Олесунн
2 : 1
Русенборг
Тронхейм
0:1 – Бендтнер – 55 (пен), 1:1 – Абделлауйе – 68, 2:1 – Гиаси – 75
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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