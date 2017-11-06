Конте объяснил, почему Давид Луис не попал в заявку на матч с «МЮ»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил отсутствие защитника Давида Луиса в заявке на матч 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Все просто. Задача тренера — принимать лучшее решение в интересах команды. Сегодня для нас было лучше сыграть с Кристенсеном и включить в запас Ампаду. Это молодые и очень сильные футболисты с великолепными перспективами.

Возможно, в будущем я выберу другой вариант, возможно, продолжу использовать этот. Повторюсь, я принимаю решения исходя из интересов клуба, а не отдельных игроков. Иногда я могу совершать ошибки, но иногда это приносит результат.

Это решение было продиктовано исключительно тактическими соображениями. Такое может произойти с любым из моих игроков. Если я вижу, что они находятся не в лучшей форме, это нормально. Я должен быть готов принимать непростые решения и действовать в любых ситуациях. Сегодня я выбрал такой вариант, и Кристенсен провел великолепный матч", — цитирует тренера сайт клуба.