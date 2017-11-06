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Форвард сборной Аргентины Икарди пропустит матч с Россией из-за травмы

Футбол

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди получил травму правого колена и не сможет помочь своей национальной команде в товарищеских матчах с Россией и Нигерией в ноябре, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Помимо Икарди в заявке аргентинцев на матчи числятся следующие нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Кристиан Павон и Дарио Бенедетто (оба — «Бока Хуниорс»).

Накануне стало известно, что полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо был дополнительно внесён в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи. Аргентинцы сыграют со сборной России 11 ноября, а с Нигерией – 14-го.

Сборная Аргентины добавила игрока «ПСЖ» в заявку на товарищеский матч с Россией
Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины Сообщить об ошибке
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Интер Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Сборная России — Футбол Мауро Икарди Травмы — футбол
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