Форвард сборной Аргентины Икарди пропустит матч с Россией из-за травмы

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди получил травму правого колена и не сможет помочь своей национальной команде в товарищеских матчах с Россией и Нигерией в ноябре, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Помимо Икарди в заявке аргентинцев на матчи числятся следующие нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Кристиан Павон и Дарио Бенедетто (оба — «Бока Хуниорс»).

Накануне стало известно, что полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо был дополнительно внесён в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи. Аргентинцы сыграют со сборной России 11 ноября, а с Нигерией – 14-го.