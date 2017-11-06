Де Шильо: я не могу угодить всем, хотя всегда стараюсь изо всех сил

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо ответил на вопрос о частой критике в свой адрес и отметил, что не испытывает проблем с мотивацией.

«Мне достаточно ощущать доверие моих товарищей по команде, клуба и тренера. Но я не могу угодить всем, хотя всегда стараюсь изо всех сил.



Я всегда был спокоен, теперь у меня появилась новая мотивация. Я нахожусь в клубе, который занимает место среди лучших команд Европы, поэтому мотивация приходит сама по себе. Нужно становиться лучше каждый день, конкуренция очень высока», — сказал игрок.