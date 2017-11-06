«Сент-Этьен» — «Лион»: матч был прерван из-за выбежавших на поле фанатов хозяев

Матч 12-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Лион» был прерван в связи с выбежавшими на поле болельщиками.

На 84-й минуте форвард «Лиона» Набиль Фекир забил гол, доведя преимущество своей команды до 5:0. После этого он начал показывать в сторону трибуну с болельщиками хозяев свою футболку, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вывались на поле, а команды убежали в раздевалку.

При помощи стюардов и полиции фанатов «Сент-Этьена» вернули на трибуну. Однако о том, будет ли доигран матч, пока не известно.

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