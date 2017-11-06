Рамос: шаг за шагом «Реал» должен вернуться к результатам образца начала сезона

Защитник «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0).

«Это нужная победа для восстановления психологической уверенности. Теперь в первенстве наступает перерыв, а затем нас ждёт дерби, так что мы хотели порадовать наших фанатов. Шаг за шагом мы должны восстановить нашу стабильность и вернуться к результатам образца начала сезона. С первой минуты игры мы шли к победе. Соперник играл интенсивно, но первый гол значительно облегчил „Реалу“ жизнь.

Асенсио – удивительный футболист. Мы увидели в его исполнении много красивых голов. Нужно оставить его в покое и просто наслаждаться игрой", — приводит слова Рамоса официальный сайт «Реала».