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«Спортинг» вырвал ничью у «Браги» благодаря голу с пенальти на 95-й минуте

Футбол

Лиссабонский «Спортинг» вырвал ничью у «Браги» в матче 11-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Бас Дост вывел лиссабоцнев вперёд. На 85-й минуте Диего Соуза счёт сравнял, а на 89-й Данило забил второй гол «Браги». «Спортинг» ушёл от поражения благодаря голу с пенальти Бруну Фернандеша на 5-й добавленной минуте.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, который ныне играет за «Спортинг», вышел на замену на 80-й минуте.

Португалия - Примейра. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 23:15 МСК
Спортинг
Лиссабон
2 : 2
Брага
Брага
1:0 – Дост – 66, 1:1 – Соуза – 85 (пен), 1:2 – Данило – 89, 2:2 – Фернандеш – 90+5 (пен)

В турнирной таблице лиссабонцы набрали 27 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Порту» на 4 очка. «Брага» (22 очка) расположилась на 4-й позиции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брага Спортинг Лиссабон Сейду Думбия
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