«Спортинг» вырвал ничью у «Браги» благодаря голу с пенальти на 95-й минуте

Лиссабонский «Спортинг» вырвал ничью у «Браги» в матче 11-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме. На 66-й минуте Бас Дост вывел лиссабоцнев вперёд. На 85-й минуте Диего Соуза счёт сравнял, а на 89-й Данило забил второй гол «Браги». «Спортинг» ушёл от поражения благодаря голу с пенальти Бруну Фернандеша на 5-й добавленной минуте.

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, который ныне играет за «Спортинг», вышел на замену на 80-й минуте.

В турнирной таблице лиссабонцы набрали 27 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Порту» на 4 очка. «Брага» (22 очка) расположилась на 4-й позиции.