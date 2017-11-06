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«Лион» забил «Сент-Этьену» 5 голов на выезде, Фекир оформил дубль

Футбол

«Лион» одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Дублем в этом матче отличился Набиль Фекир (25-я и 84-я минуты), ещё по голу забили забили Мемфис Депай (10), Мариано (58) и Бертран Траоре (65). Отметим, что после своего второго гола Фекир начал показывать в сторону трибун с болельщиками хозяев футболку, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вырвались на поле, а команды убежали в раздевалку. Матч был доигран после паузы.

Франция - Лига 1. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
Лион
0:1 – Депай – 10, 0:2 – Фекир – 25, 0:3 – Мариано – 58, 0:4 – Траоре – 65, 0:5 – Фекир – 84
Удаления: Лакруа, 47 – нет

«Лион» набрал 25 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (18 очков) остался на шестой строчке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лион ФК Сент-Этьен Набиль Фекир
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