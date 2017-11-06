«Лион» забил «Сент-Этьену» 5 голов на выезде, Фекир оформил дубль

«Лион» одержал разгромную победу над «Сент-Этьеном» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Дублем в этом матче отличился Набиль Фекир (25-я и 84-я минуты), ещё по голу забили забили Мемфис Депай (10), Мариано (58) и Бертран Траоре (65). Отметим, что после своего второго гола Фекир начал показывать в сторону трибун с болельщиками хозяев футболку, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вырвались на поле, а команды убежали в раздевалку. Матч был доигран после паузы.

«Лион» набрал 25 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Сент-Этьен» (18 очков) остался на шестой строчке.