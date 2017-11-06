Фекир: нисколько не жалею о своём жесте в матче с «Сент-Этьеном»

Нападающий «Лиона» Набиль Фекир прокомментировал инцидент, произошедший в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».

На 84-й минуте Фекир забил гол, доведя преимущество своей команды до 5:0. После этого он начал показывать в сторону трибун с болельщиками хозяев свою футболку, в результате чего фанаты «Сент-Этьена» вырвались на поле, а команды убежали в раздевалку. Позже матч был доигран и завершился с тем же счётом — 5:0.

«Это правда, возможно, именно мой жест не понравился болельщикам. Но я просто праздновал гол, у меня не было никакого скрытого злобного умысла. Возможно, при счёте 5:0 этого можно было не делать, но ведь это футбол. Сожалею ли я об этом жесте? Нет, нисколько», — приводит слова Фекира L`Equipe.

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