Бубнов: Манчини продолжает ставить Дзюбу в состав, надеясь, что его прорвёт

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничейный исход матча 16-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (0:0).

«Уже давно замечено, что петербуржцы плохо проводят первые таймы, хотя тут можно сослаться на недавний матч в Лиге Европы. Как правило, если до перерыва «Зенит» забивает, то выигрывает встречу. В этот раз не получилось, но в концовке у команды Манчини всё равно было немало моментов – подкачала реализация. Где-то спешили, где-то не хватало точности, но факт остаётся фактом: «Зенит» потерял очки в пятом туре кряду.

Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой, страдает сыгранность. Против «Зенита» все команды закрываются, за счёт чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего. Раньше петербуржцам удавалось доводить дело до побед, а сейчас пошли и провалы – как с «Арсеналом» (0:1) или «Локомотивом» (0:3).

Дзюба? Удивляет, что он опять вышел в основе. Против плотно обороняющегося соперника как раз нужны быстрые и техничные форварды, которые расшатывали бы защиту. Дзюба же до этого не играл, а когда выходил, демонстрировал низкий уровень игры. Манчини же продолжает ставить его в состав, надеяться на то, что его прорвёт. Может быть, это связано с тем, что в предыдущих командах у него всегда были такие нападающие. Но там были куда более мобильные и мастеровитые игроки, поэтому к Манчини в этой связи есть вопросы», — приводит слова Бубнова Sportbox.