Марсело одержал 300-ю победу в составе «Реала»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (3:0) в 11-м туре испанской Примеры. Для 29-летнего бразильца это была 300-я победа в футболке «сливочных», а также 300-й матч за «Реал» в Примере.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что являюсь частью истории „Реала“. Хочу провести здесь ещё много лет. Сегодня мы провели хороший матч. Мы начали не особо уверенно, но потом всё пошло хорошо. Нам ещё многое предстоит улучшить, но главное сегодня — это победа перед перерывом на матчи сборных», — приводит слова Марсело официальный сайт «Реала».