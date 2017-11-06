Асенсио: мы в «Реале» не обращаем внимания, кто забивает голы и отдаёт передачи

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (3:0) в 11-м туре испанской Примеры. Асенсио в этом матче забил гол, отличившись на 56-й минуте.

«Мы одна команда. Мы не обращаем внимания, кто забивает голы или отдаёт передачи. Мы все двигаемся в одном направлении и преследуем общую цель.

Тренер доверяет каждому игроку команды. Вы не всегда попадаете в стартовый состав, но нужно продолжать работать. Чем больше будет таких игр, как сегодня, тем скорее всё у нас наладится", — приводит слова Асенсио Marca.