Зидан: не слышал свиста в адрес Бензема и аплодисментов в адрес Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил после домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», что команда горит желанием работать. «Сливочные» победили со счётом 3:0, и французского специалиста спросили, что он думает об освистывании нападающего Карима Бензема и аплодисментах, адресованных португальскому форварду Криштиану Роналду.

«Я не слышал свиста в адрес Бензема и аплодисментов в адрес Роналду. Так что ничего не могу сказать на этот счёт. Мы лишь хотим работать. Они первые, кто бывает недовольным из-за отсутствия голов. Уверен, что очень скоро Бензема и Роналду будут забивать», — цитирует Зидана Marca.