Бертольд: «Боруссии» Д в игре с «Баварией» не хватило индивидуального мастерства

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Томас Бертольд раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» после матча 11-го тура чемпионата Германии между этими командами. Выступая на своём поле, подопечные Петера Боша потерпели поражение со счётом 1:3.

«Боруссии» просто не хватило индивидуального мастерства. У «Баварии» в середине поля было слишком много свободных зон. В этом матче мы видели футболистов, которые вновь готовы стать одной из лучших команд Европы. И мы также видели коллектив, который никак не отнесёшь к числу ведущих команд», — приводит слова Бертольда Sky Germany.