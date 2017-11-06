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175 лет назад 2016
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Подольски: думаю, когда-нибудь мне удастся вернуться в «Кёльн»

Футбол

Бывший нападающий «Кёльна» Лукаш Подольски, защищающий ныне цвета японского клуба «Виссел Кобе», в очередной раз признался, что в будущем надеется вернуться в немецкий клуб. Подольски всегда подчёркивал, что его многое связывает с «Кёльном».

«Естественно, возвращение в «Кёльн» всегда было и остаётся актуальной темой. Вне зависимости от того, где я буду находиться. Думаю, что когда-нибудь мне удастся вернуться в «Кёльн», — приводит слова Подольского интернет-портал Goal.

Подольски играл за «Кёльн» с 2003 по 2006 год, а также с 2009 по 2012 год. Его контракт с «Виссел Кобе» рассчитан до 2019 года.

Подольски: никогда не отрицал, что мне вновь хотелось бы играть за «Кёльн»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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