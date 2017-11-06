Серхио Рамос: Асенсио – настоящая звезда, оставьте его в покое, чтобы играл

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос призвал представителей СМИ оставить в покое полузащитника команды Марко Асенсио. Последний стал автором гола в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», способствовав победе своей команды со счётом 3:0.

«Асенсио – настоящая звезда. Оставьте его в покое, чтобы он играл и получал наслаждение от своего футбола. Это ребёнок, и не надо осложнять ему жизнь. Он забивает такие голы, что люди думают, что каждый его удар должен заканчиваться взятием ворот соперников», — приводит слова Рамоса Marca.