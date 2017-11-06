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175 лет назад 2016
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Серхио Рамос: Асенсио – настоящая звезда, оставьте его в покое, чтобы играл

Футбол

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос призвал представителей СМИ оставить в покое полузащитника команды Марко Асенсио. Последний стал автором гола в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», способствовав победе своей команды со счётом 3:0.

«Асенсио – настоящая звезда. Оставьте его в покое, чтобы он играл и получал наслаждение от своего футбола. Это ребёнок, и не надо осложнять ему жизнь. Он забивает такие голы, что люди думают, что каждый его удар должен заканчиваться взятием ворот соперников», — приводит слова Рамоса Marca.

Асенсио: мы в «Реале» не обращаем внимания, кто забивает голы и отдаёт передачи
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Лас-Пальмас ФК Реал Мадрид Марко Асенсио Серхио Рамос
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