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175 лет назад 2016
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Хайнкес считает, что нагрузки в современном футболе запредельны

Футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес считает запредельными нагрузки, которые выпадают на долю его подопечных.

«Должен признаться, что считаю всё это некоего рода сумасшествием. От футболистов требуют того, что физически просто невозможно. Например, Хамес Родригес летит в воскресенье в Южную Корею, после чего отправляется в Китай. При этом принимает участие в двух матчах. Это невозможно понять», — приводит слова Хайнкеса интернет-портал Goal.

Хайнкес в начале октября сменил у руля «Баварии» отправленного в отставку Карло Анчелотти.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Бавария Юпп Хайнкес
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