Бертольд: такое впечатление, что Обамейянг полностью потерял концентрацию

Бывший защитник «Айнтрахта» и мюнхенской «Баварии» Томас Бертольд прокомментировал игру нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга в последнее время. Габонский футболист не смог поразить ворота «Баварии» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии, а его команда потерпела поражение со счётом 1:3.

«Я не знаю, что творится с Обамейянгом. Ему в данный момент мало что удаётся делать на поле. Возможно, ему не хватает вылетов в Париж. Такое впечатление, что парень полностью потерял концентрацию», — приводит слова Бертольда Sky Germany.