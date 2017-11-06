Сборная Аргентины отменила утреннюю тренировку на «Открытие Арене»

Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе «Открытие Арена», которая была запланирована на утро 6 ноября, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере». Команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме, а уже во второй половине дня проведёт тренировку, отмечается в сообщении.

Напомним, что сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

Ранее стало известно, что нападающий «интера» Мауро Икарди получил травму колена и не сможет помочь сборной Аргентины в матчах с Россией и Нигерией.