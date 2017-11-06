Вальверде: Алькасер доказал, что умеет забивать

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде адресовал слова похвалы нападающему своей команды Пако Алькасеру. Последний оформил дубль в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (2:1).

«Алькасер доказал, что умеет забивать. Что в нём изменилось? Не могу сказать. Однако я вижу, что на тренировках он работает очень достойно. У тренера в распоряжении футболисты, и он в тот или иной момент может делать свой выбор. Алькасер умеет освобождаться от опеки соперников и забивать», — приводит слова Вальверде Marca.