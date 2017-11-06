Месси и Маскерано прилетели в Москву

Игроки «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано прилетели в Москву, где национальная команда будет готовиться к товарищескому матчу со сборной России. Об этом говорится на официальной странице аргентинской ассоциации в «Твиттере».

Напомним, что сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе «Открытие Арена», которая была запланирована на утро 6 ноября. Команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме, а уже во второй половине дня проведёт тренировку.

сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

Видео с прибытия Месси и Маскерано можно посмотреть в «Твиттере» аргентинской ассоциации.