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Месси и Маскерано прилетели в Москву

Футбол

Игроки «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано прилетели в Москву, где национальная команда будет готовиться к товарищескому матчу со сборной России. Об этом говорится на официальной странице аргентинской ассоциации в «Твиттере».

Напомним, что сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе «Открытие Арена», которая была запланирована на утро 6 ноября. Команда продолжит подготовку в отеле в закрытом режиме, а уже во второй половине дня проведёт тренировку.

сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

Видео с прибытия Месси и Маскерано можно посмотреть в «Твиттере» аргентинской ассоциации.

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Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Хавьер Маскерано
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