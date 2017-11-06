В Киеве в результате массовой драки задержали 30 человек

В Киеве накануне вечером состоялась массовая драка футбольных фанатов, участие в которой приняли более 100 человек. Об этом говорится на официальной странице полиции Киева в «Фейсбуке».

«Когда на место происшествия прибыли правоохранители, участники драки начали разбегаться в разные стороны. Но полиция смогла задержать около 30 человек. Все они были доставлены в управление полиции для разъяснения», — говорится в сообщении.

О пострадавших ничего не сообщается. Накануне в Киеве состоялся матч 15-го тура УПЛ между «Динамо» и «Ворсклой» (2:1).