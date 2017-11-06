«Барселона» опровергла информацию о переговорах с Орье

«Барселона» опровергла информацию о том, что недавно вела переговоры с защитником «Тоттенхэм Хотспур» Сержем Орье. Последний утверждает, что переговорный процесс был на достаточно продвинутой стадии.

«Мне кажется, что моя репутация отпугнула пять-шесть европейских грандов. Это то, что я получил. Я проводил переговоры с «Барселоной», и они очень продвинулись. И в «Барселоне» сомневались, буду ли я проявлять себя по-другому, если перейду в этот клуб. Возможность перехода в «Барселону» в будущем? Посмотрим», — цитирует Орье Mundo Deportivo.

Представитель каталонского клуба в свою очередь сказал: «Мы никогда не вели переговоров с этим игроком и его агентом. Они хотели вести переговоры, но общения никогда не было».

Орье пополнил ряды английского клуба летом 2017 года, защищая до этого цвета «ПСЖ». Он отличался тем, что неоднократно попадал в скандальные истории.