Веденеев: и Дзюба, и Шатов были рядом с Халком в шоколаде — это факт

Бывший футбрист «Зенита» Сергей Веденеев поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых в выездном матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином», который закончился ничьей — 0:0.

«Самое главное: «Зенит» был не на голову сильнее «Рубина». Все удары — с сопротивлением. Помню только два момента, когда Кокорин и Дриусси били с близкого расстояния, и одну контратаку в первом тайме с участием Ерохина. Все остальное — в плотных тисках. Удручает и то, что под получасовым прессингом «Рубина» команда Манчини была беспомощна и не сумела его преодолеть. Играли правильно — били вперед длинными передачами, но принять их Дзюба не смог.

Шатов не находится в игровом тонусе. Вспомним на контрасте, как хорошо Шатов выглядел рядом с Халком. Никакого секрета, просто Халк стягивал на себя двух-трех соперников, и партнеры получали возможность проявить себя во всем блеске. Дзюба много забивал, Шатов был заметным игроком — у него то и дело возникали шансы сыграть один в один. А сейчас нет в «Зените» игрока, которого держат как минимум двое. Кокорина опекает один, Паредесу стараются перекрыть зону. А остальных и вовсе не боятся. И вот Дзюба — на холостом ходу, а Шатов — в запасе.

Без Халка не он один увял. Халк был стержнем атакующей игры. Если некому отдать, в одиночку дотаскивал мяч до штрафной. А потом отдал пас Дзюбе, тот ногу подставил — гол. А если Дзюбы нет — сам бил, Акинфеева прошивал ударом с 25 метров. Удары — ладно, но вот то, что и Дзюба, и Шатов были рядом с Халком в шоколаде — это факт. Если у вас есть сомнения в этих доводах, посмотрите на цифры той поры. Да что эта футбольная математика, если сам Дзюба тогда сказал что-то вроде того, что его голы — это заслуга Халка. Халк был танк с классным компьютером, а Шатов — легкая кавалерия. Чувствуете разницу? Но прежде всего Олег не попадает в состав из-за того, что неправильно действует в обороне. Впрочем, это уже другой разговор", — цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».