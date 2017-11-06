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В adidas объяснили, почему первым в новой форме сборной России появился Тимати

Футбол

В пресс-службе adidas прокомментировали тот факт, что первым в новой форме сборной России 4 ноября появился на своём концерте в СК «Олимпийский» рэпер Тимати.

«Показав домашнюю форму сборной России в день её официального представления публике вместе с одним из самых популярных российских рэп-исполнителей и поклонником спорта на его сольном концерте, мы хотели подчеркнуть, что поддерживать сборную нашей страны на грядущем главном футбольном событии следующего года будут все поколения болельщиков, все жители России», — пояснили в пресс-службе adidas корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Фото доступно в «твиттере» компании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол adidas Фото ЧМ-2018
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