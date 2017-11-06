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175 лет назад 2016
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» расстался с Каннаваро и назвал имя нового наставника

Футбол

Фабио Каннаваро более не является главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом говорится на официальном сайте китайского клуба. По итогам минувшего сезона команда, ведомая итальянским специалистом, заняла в китайской Суперлиге третье место.

Вместо Фабио Каннаваро на пост главного тренера назначен 44-летний Паулу Соуза, последним местом работы которого была «Фиорентина». На какой срок рассчитан контракт с португальским специалистом, не сообщается.

Что касается Каннаваро, 44-летний специалист, по информации зарубежных СМИ, является одним из кандидатов на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Паулу Соуза Фабио Каннаваро Китайский футбол
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