«Тяньцзинь Цюаньцзянь» расстался с Каннаваро и назвал имя нового наставника

Фабио Каннаваро более не является главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом говорится на официальном сайте китайского клуба. По итогам минувшего сезона команда, ведомая итальянским специалистом, заняла в китайской Суперлиге третье место.

Вместо Фабио Каннаваро на пост главного тренера назначен 44-летний Паулу Соуза, последним местом работы которого была «Фиорентина». На какой срок рассчитан контракт с португальским специалистом, не сообщается.

Что касается Каннаваро, 44-летний специалист, по информации зарубежных СМИ, является одним из кандидатов на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».