Касемиро: Роналду забьёт много голов в предстоящих матчах, не переживаю об этом

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро поддержал нападающего Криштиану Роналду, который в текущем сезоне мало забивает. В семи матчах Ла Лиги португалец отметился одним голом и двумя результативными передачами.

«Роналду всегда хочет забить и создаёт моменты для этого. Он забьёт много голов в ближайших матчах, не переживаю об этом. Что касается Бензема, то он лучшая «девятка». Он хорошо играет, и я уверен, что в грядущих матчах он забьёт», — цитирует Касемиро пресс-служба «Реала».

В матче 11-го тура Ла Лиги «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» — 3:0, а Касемиро отметился голом.