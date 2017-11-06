Фабрегас: знали, что «МЮ» умеет обороняться, но у «Челси» было много моментов

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от домашней встречи чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Лондонская команда одержала победу со счётом 1:0.



«У нас было много голевых моментов, особенно в первом тайме, и, вероятно, мы вполне могли бы снять все вопросы о победителе во втором тайме. Мы провели очень хороший матч, и игра получилась чуть более открытой, чем мы ожидали. Мы готовились к игре определенным образом, потому что знали, что соперник умеет обороняться. Мы знаем, что им нравится закрывать один фланг и переводить игру на другой, и мы считали, что если нам удастся оставить середину открытой и проводить атаку в свободную зону, мы способны создавать им проблемы, что мы и сделали.

Мы владели мячом больше, чем обычно, чего, как по мне, нам не хватало. У нас есть индивидуально сильные игроки, и перед игрой мы говорили, что хорошо и компактно обороняться – это здорово, но мы должны играть в футбол. На мой взгляд, это команда с фантастическими игроками, и мы должны пользоваться этим. Мы много владели мячом, создавали шансы и сыграли как большая команда. У нас есть повод для гордости.

Если играешь за «Челси», то должен выигрывать в каждом матче. Нет более важной игры, чем следующая. Я понимаю, что для фанатов и прессы игра «Челси» с «Манчестер Юнайтед» всегда является большой. Но любой выездной матч в АПЛ сейчас получается сложным, и мы убедились в этом в игре с «Кристал Пэлас». Мы просто должны продолжать движение. Отлично, что мы набрали три очка до перерыва, и теперь мы должны готовиться к следующей игре, которая состоится через две недели», — цитирует Фабрегаса пресс-служба «Челси».