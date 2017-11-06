Нападающий «Герты» Ибишевич попал в сферу интересов «Баварии»

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич может сменить один немецкий клуб на другой. Боснийский футболист, по информации Sky Germany, попал в сферу интересов «Баварии», которая ищет нападающего, чтобы облегчить задачу форварду Роберту Левандовски.

Комментируя данную новость, 33-летний футболист сказал, что не получал предложение от «Баварии». В то же время исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что Ибишевич может оказаться в команде из Мюнхена.

«Приобрести игрока за небольшие деньги — очень хорошая идея, и Ибишевич может быть этим футболистом», — сказал Румменигге.

Контракт Ибишевича с «Гертой» действует до лета 2019 года.