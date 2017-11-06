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175 лет назад 2016
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«Амкар» во время паузы в чемпионате проведёт товарищеский матч с «Уралом»

Футбол

«Амкар» заполнит паузу в чемпионате товарищеским матчем с «Уралом». Об этом говорится на официальном сайте пермяков.

После домашней встречи с «Анжи» в 16-м туре РФПЛ (1:2) красно-чёрные получили несколько выходных дней. Готовиться к следующему календарному матчу команда начнёт 10 ноября. В рамках подготовки красно-чёрные 12 ноября на выезде проведут контрольную встречу с «Уралом».

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Амкар» в Ростове-на-Дону сыграет против «Ростова». Встреча состоится 19 ноября.

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Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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