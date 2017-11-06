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175 лет назад 2016
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Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос, почему не пожал руку главному тренеру «Челси» Антонио Конте после очного матча 11-го тура АПЛ (0:1).

«Я должен был побежать за Конте в центр поля, чтобы пожать руку? Я был там, пожал руку кому-то из его тренерского штаба. Поэтому я считаю, что, обменявшись рукопожатием с кем-то из помощников, я выполнил свой долг. Я не могу бегать за Конте. Почему я должен ждать у туннеля? А он не должен? Я не вижу никакой проблемы. Это вы всегда беспокоитесь», — цитирует Моуринью Goal.

Конте: мы с Моуринью не пожали друг другу руки, но это не важно. Важно победить
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Челси Антонио Конте Жозе Моуринью
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