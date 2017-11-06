Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопрос, почему не пожал руку главному тренеру «Челси» Антонио Конте после очного матча 11-го тура АПЛ (0:1).

«Я должен был побежать за Конте в центр поля, чтобы пожать руку? Я был там, пожал руку кому-то из его тренерского штаба. Поэтому я считаю, что, обменявшись рукопожатием с кем-то из помощников, я выполнил свой долг. Я не могу бегать за Конте. Почему я должен ждать у туннеля? А он не должен? Я не вижу никакой проблемы. Это вы всегда беспокоитесь», — цитирует Моуринью Goal.