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175 лет назад 2016
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Эвра поблагодарил фанатов «Марселя» за поддержку

Футбол

Защитник «Марселя» Патрис Эвра, отстранённый руководством за удар фаната своей команды ногой по голове, поблагодарил болельщиков «провансальцев» за поддержку. Сообщение француз оставил на своей странице в «Инстаграме». Накануне «Марсель» в отсутствие 36-летнего футболиста обыграл «Кан» — 5:0.

«Отличный результат, хорошо проделанная работа. Горжусь «Марселем». Спасибо настоящим поклонникам «Марселя». Я чувствую вашу поддержку», — говорится в сообщении.

Патрис Эвра оказался в центре скандала после того, как ещё до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1) ударил болельщика «Марселя» ногой по голове. Футболист был удалён, а УЕФА открыл дисциплинарное дело против игрока.

Доменек: Эвра совершил настоящее самоубийство
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марсель ФК Кан Патрис Эвра Болельщики — Футбол
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