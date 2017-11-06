Мане: Салах — прекрасное приобретение для «Ливерпуля», он фантастический игрок

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане похвалил своего одноклубника Мохаммеда Салаха после выездного матча с «Вест Хэмом» в АПЛ. Салах забил два мяча и помог своему клубу победить со счётом 4:1.

«Мохаммед — прекрасное приобретение для нас. Каждый счастлив иметь его в клубе. Мы стараемся помочь ему забивать, и он это делает. Он просто фантастический игрок. Честно говоря, мне всегда нравится играть с такими игроками. Мы хорошо знаем друг друга и с нетерпением ждём возможности сыграть больше хороших матчей», — цитирует Мане Daily Express.