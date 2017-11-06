«Зенит» возобновит тренировки 9 ноября

6 ноября игроки «Зенита» отправились в расположение своих национальных сборных, которые в течение ближайших недель проведут товарищеские матчи. Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Удельном парке после трёхдневного перерыва, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Андрей Лунёв, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз примут участие в подготовке сборной России к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября).



Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони приглашены в команду Аргентины, которая встретится с Россией (11 ноября) и Нигерией (14 ноября). Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии, которая сыграет с Китаем (10 ноября) и Южной Кореей (14 ноября).

Ближайший матч «Зенит» проведет 19 ноября на стадионе «Санкт-Петербург» с «Тосно».