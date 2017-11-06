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Бывший защитник «Зенита» Ансальди вызван в сборную Аргентины

Футбол

Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, ныне выступающий за «Торино», вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищеским матчам с Россией (11 ноября) и Нигерией (14 ноября). Об этом говорится на официальном сайте «Торино». В сборной Ансальди заменит травмированного Маркоса Акунью.

Накануне в сборную Аргентины в срочном порядке был вызван полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо, который заменил получившего повреждение Мауро Икарди. Нападающий «Интера» получил травму правого колена и не сможет помочь своей национальной команде.

Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

Форвард сборной Аргентины Икарди пропустит матч с Россией из-за травмы
Источник: Официальный сайт ФК "Торино" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Сборная России — Футбол Торино ФК Зенит Кристиан Ансальди товарищеские матчи ЧМ-2018
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