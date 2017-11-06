Наставник сборной Швеции: мы можем победить любую команду в мире, включая Италию

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей чемпионата мира 2018 года с командой Италии. Первая встреча состоится 9 ноября в Стокгольме, а 12 ноября — ответный матч в Милане.

«У нас была самая сложная отборочная группа со сборными Нидерландов и Франции, и мы действительно проводили хорошие матчи. Если мы сможем сыграть на этом уровне, мы можем победить любую команду в мире, включая Италию.



История итальянского футбола хороша, у них индивидуально сильные игроки, и они много раз выступали на чемпионатах мира, у них большой опыт и хорошая команда», — цитирует Андерссона пресс-служба ФИФА.