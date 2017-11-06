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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Наставник сборной Швеции: мы можем победить любую команду в мире, включая Италию

Футбол

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от предстоящих стыковых матчей чемпионата мира 2018 года с командой Италии. Первая встреча состоится 9 ноября в Стокгольме, а 12 ноября — ответный матч в Милане.

«У нас была самая сложная отборочная группа со сборными Нидерландов и Франции, и мы действительно проводили хорошие матчи. Если мы сможем сыграть на этом уровне, мы можем победить любую команду в мире, включая Италию.

История итальянского футбола хороша, у них индивидуально сильные игроки, и они много раз выступали на чемпионатах мира, у них большой опыт и хорошая команда», — цитирует Андерссона пресс-служба ФИФА.

Тренер сборной Швеции: уважаем сборную Италии, но не боимся
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
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