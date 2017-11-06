Феллайни подал в суд на производителя обуви из-за неудобства бутс

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни подал в суд на производителя одежды и обуви New Balance из-за того, что бутсы американской компании, которыми пользуется бельгиец, оказались низкого качества и причиняют ему неудобство. Как сообщает The Sun, 29-летний футболист требует от компании возмещения ущерба в размере £ 2,1 млн (около € 2,37 млн).

Адвокаты Феллайни также отметили, что бутсы «неудобны, влияют на производительность и стали причиной потери удовольствия от игры». При этом в New Balance подали в суд документы, в которых сказано, что Феллайни ранее отмечал бутсы как «идеальные» и попросил ещё 12 пар.