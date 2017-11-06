Маротта назвал главного соперника «Ювентуса» в борьбе за скудетто

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта назвал главного соперника туринцев в борьбе за скудетто. Функционер такой командой считает «Интер», потому что нерадзурри, в отличие от «Наполи» и «Ромы», не играют в еврокубках.

«Учитывая, что у «Интера» нет международных и европейских обязательств, он являются главным конкурентом в борьбе за титул. Это солидная команда, которая в этом сезоне показывает хорошие результаты. Именно поэтому они самые опасные.

Что касается «Ромы», она всегда оказывалась на нашем пути. Несмотря на смену тренера, они по-прежнему конкурентоспособны.

На данный момент мы отстаём от «Наполи», но их вчерашняя ничья с «Кьево» позволила нам сократить разрыв», — цитирует Маротту Football Italia.

После двенадцати туров на счету «Ювентуса» 31 очко и 2-е место в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».