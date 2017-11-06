«Вест Хэм» объявил об уходе Билича с поста главного тренера

«Вест Хэм Юнайтед» остался без главного тренера. Славен Билич покинул команду, о чём сообщает пресс-служба «молотобойцев». После 11 туров «Вест Хэм» Юнайтед», набрав 9 очков, находится в зоне вылета на 18-й строчке.

«Председатели и советники «Вест Хэма» хотели бы выразить благодарность Славену Биличу и его команде за их работу в последние 2,5 года. Но сегодня мы считаем, что необходимо внести изменения, чтобы клуб двигался вперёд в соответствии с амбициями. Поиски нового тренера продолжаются. В ближайшие дни будет названо имя преемника Билича», — говорится в сообщении.

Вместе с Биличем, который принял команду в 2015 году, клуб покинули и его четыре помощника.