Измайлов: с «Араратом» разошлись мирно, не было никаких конфликтов

Бывший игрок сборной России Марат Измайлов, последним клубом которого был «Арарат», рассказал о причинах ухода из стана московского клуба.

«Я ушёл не из-за травмы. Истинные причины озвучивать некорректно, ведь это касается не только меня, но и руководителей клуба, к которым отношусь с уважением. Мы расстались тепло, по-дружески. Пусть это останется нашим внутренним делом. Могу лишь заверить: здесь и близко не было никаких конфликтов, скандалов. Всё решили цивилизованно. Очень рад, что мне пошли навстречу.



Инициатором был я. Безусловно, это было не так просто. Не совсем нормально, когда профессиональный футболист уходит до истечения срока действия контракта. На расторжение потребовалось некоторое время. Но главное, что удалось легко найти общий язык. Мы разошлись мирно, у нас нет друг к другу никаких претензий», – цитирует Измайлова «Советский спорт».