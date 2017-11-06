Дзагоев рассказал, чего ждёт от матчей с Аргентиной и Испанией

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев присоединился к национальной команде, которая начинает подготовку к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. В беседе с пресс-службой сборной Дзагоев рассказал о своём здоровье, а также о том, что ждёт от встреч с аргентинцами и испанцами.

«Со здоровьем всё нормально, дальше будет видно, набираем форму. Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнёры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных», — сказал Дзагоев.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.