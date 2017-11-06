Режиссёр Кустурица сыграл в футбол с Широковым в Балашихе

Известный режиссёр Эмир Кустурица принял участие в благотворительном футбольном матче, который состоялся на манеже «Метеор». Его команда играла против команды правительства Московской области, передаёт корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

Матч был проведён для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Матч закончился со счётом 8:6 в пользу команды правительства Московской области. В её составе играл глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, он забил два гола. Кустурица, который во втором тайме не забил пенальти, в концовке матча был заменён под аплодисменты.