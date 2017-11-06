Иммобиле: матч против Швеции самый важный в моей карьере

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от стыкового матча со сборной Швеции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.

«Я готов и полностью в распоряжении Вентуры. У нас есть четыре дня, чтобы как можно лучше подготовиться. Осознаём всю ответственность. Очень важно выиграть. Матч против Швеции является самым важным в моей карьере. Это шанс сыграть на столь важном турнире, который сборная Италии не имеет права пропустить», — цитирует Иммобиле Football Italia.

Первый из двух стыковых матчей Швеция – Италия состоится 9 ноября в Стокгольме. Ответная игра пройдёт в Милане 12 ноября.