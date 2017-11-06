Билич: моя отставка логична, но я могу гордиться своей работой в «Вест Хэме»

Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал свою отставку. Славен Билич руководил «Вест Хэмом» с 2015 по 2017 год. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала в АПЛ на 11-м месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

«Нет никаких проблем, я могу гордиться своей работой в «Вест Хэме». Мы плохо начали новый сезон. Как и во многих клубах Европы, тренеру приходится за это платить. Решение руководства – логичный шаг», — цитирует Билича BBC.

Одним из основных кандидатов на работу с «Вест Хэм Юнайтед» считается шотландец Дэвид Мойес.