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175 лет назад 2016
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Билич: моя отставка логична, но я могу гордиться своей работой в «Вест Хэме»

Футбол

Бывший главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич прокомментировал свою отставку. Славен Билич руководил «Вест Хэмом» с 2015 по 2017 год. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала в АПЛ на 11-м месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

«Нет никаких проблем, я могу гордиться своей работой в «Вест Хэме». Мы плохо начали новый сезон. Как и во многих клубах Европы, тренеру приходится за это платить. Решение руководства – логичный шаг», — цитирует Билича BBC.

Одним из основных кандидатов на работу с «Вест Хэм Юнайтед» считается шотландец Дэвид Мойес.

«Вест Хэм» объявил об уходе Билича с поста главного тренера
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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