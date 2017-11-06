Мутко: надеюсь, доходы от игры Россия — Аргентина покроют расходы на организацию

Президент РФС Виталий Мутко, который сегодня посетил тренировку сборной России, поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.

«Впереди важные матчи. Мы очень плавно к этому подходили. Мы хорошо будем играть с командами участникам-чемпионата мира. Надеюсь, что игры будут успешными для сборной. Вопросов об организации обоих товарищеских матчей десятки. Есть сложившаяся практика: у команд из топ-10 определённые экономические требования, но они адекватные. Принимающая сторона отвечает за организацию. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесёт.

Надеюсь, что доходы от матча покроют расходы на организацию. Сборная Аргентины всем необходимым тут обеспечена. Мы рады, что они выбрали наши города — для нас это очень важно с точки зрения впечатлений о стране. На матч с Аргентиной осталось 12 тысяч билетов. В Петербурге продажи только начались, поэтому говорить пока рано. Надеюсь, там будет полный стадион"

К сожалению, мы не можем собрать весь состав, который хочет тренер — постоянно какие-то травмы. Чемпионат напряженный. Мы получили информацию о всех травмированных. Готовимся к чемпионату мира, важно, чтобы все были здесь. К сожалению, нет Головина, на которого мы сильно рассчитывали", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск

Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.