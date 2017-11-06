Грушевский — о матче «Локомотив» — ЦСКА: Карасёв угробил матч

Известный поклонник ЦСКА юморист Михаил Грушевский поделился впечатлением от матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА — 2:2. Болельщик «армейцев» считает, что арбитр встречи Сергей Карасёв угробил матч.

«По драматизму и накалу страстей уровень дерби соответствовал своему статусу. Драма с элементами психологического триллера. Вчерашний матч получился судейским. У «Локомотива» фантастическая статистика при судействе Карасёва. Это не вызывало бы никаких вопросов, если бы «Локо» всегда был в лидерах в последние года. В матче первого круга против ЦСКА победный, решающий гол Ари был забит после нарушения правил на Васине, которое Карасёв не заметил. Результаты матчей «армейцев» при судействе Карасёва значительно отличаются. Хотел бы ещё обратить внимание на фигуру Станислава Сухины в дирекции «Локомотива». Мне кажется здесь какой-то пробел в законодательстве со стороны ФИФА. На мой взгляд, отставные судьи не должны получать возможность работать в структуре клубов. Назначение Сухины, арбитра топ уровня по российским меркам, — это позитивное воздействие на судейское отношение к «Локомотиву».

Фол со стороны Хосонова, безусловно, был. Одиозное решение показать ему вторую жёлтую карточку проходило под явным давлением со стороны скамейки «Локомотива», была выдержана пауза. После этого решения мы получили совершенно другой матч. На мой взгляд, судья совершает футбольное преступление, когда подобным образом вмешивается. Вторая жёлтая карточка должна быть весомее первой в подобных играх. Должны быть такие основания, которые не оставляют арбитру выбора. Карасёв полюбил себя в футболе, а не футбол в себе. Он угробил матч. В дальнейших действиях арбитра было видно, что он струсил. Сам испугался своей принципиальности. Например, в оценке эпизода, после которого был назначен пенальти. Там пограничная ситуация, фол до штрафной, с возможностью красной карточки или в штрафной с жёлтой. Долго принимал решение, видно, испугался второй красной карточки, решил ограничиться пенальти. Добавление всего трёх минут – главный показатель этой трусости. Он не хотел, чтобы этот матч заканчивался победой одной из команд. Мне кажется, есть гнилая тенденция всего судейского корпуса по отношению к ЦСКА. Она не украшает наш чемпионат.

Отдельно хотел бы отметь фигуру президента «Локомотива» Илью Геркуса. Он в масштабах своей роли в российском футболе – никто, чтобы позволять себе подобного рода заявления насчёт паровоза, который коней на обочину вытеснил. «Локомотив» лидер сезона, но делать такие заявления президенту футбольного клуба – верх глупости. У самого господина Геркуса никаких заслуг перед футболом нет на данную минуту. Лучше бы он нам рассказал, каким образом можно заплатить 3 миллиона долларов за свободного агента – вратаря Медведева. Даже болельщики «Локомотива» недолюбливают этого джентльмена за бесконечные попытки убрать из клуба Юрия Сёмина. На уровне тюремного и блатного наезда были рассуждения по поводу Вернблума, с которым нужно бороться. Судьи достаточно часто награждают его жёлтыми карточками, как-то сами разберутся. Геркус – случайный человек в отечественном футболе, должен относиться дипломатически к другим клубам, которые имеют наибольший вес. Он всего лишь наёмный менеджер, принесённый ветром. Нужно уметь контролировать свои эмоции и пацанские замашки в публичных заявлениях. Это не украшает ни его клуб, ни его самого», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.