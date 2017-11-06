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Швец: если выйду против Аргентины на 5-10 минут, буду счастлив

Футбол

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец прокомментировал свой вызов в национальную команду, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Аргентины.

«Честно, не ожидал, что меня вызовут. Очень обрадовался, когда узнал. Для меня большая честь быть здесь. Мне много нужно работать и много чего нужно улучшать.

Если говорить об отставке Кононова, никто не хотел, чтобы уходил Олег Георгиевич. Но он принял такое решение. Думаю, всё будет хорошо. Сейчас я думаю только о сборной — о клубе буду думать потом. Пока не думаю о том, против кого придётся играть в матче с Аргентиной. Если выйду минут на 5-10, буду счастлив. Нам не нужно никого бояться. Нужно выходить и показывать наш футбол», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Антон Швец товарищеские матчи
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