Швец: если выйду против Аргентины на 5-10 минут, буду счастлив

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец прокомментировал свой вызов в национальную команду, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Аргентины.

«Честно, не ожидал, что меня вызовут. Очень обрадовался, когда узнал. Для меня большая честь быть здесь. Мне много нужно работать и много чего нужно улучшать.



Если говорить об отставке Кононова, никто не хотел, чтобы уходил Олег Георгиевич. Но он принял такое решение. Думаю, всё будет хорошо. Сейчас я думаю только о сборной — о клубе буду думать потом. Пока не думаю о том, против кого придётся играть в матче с Аргентиной. Если выйду минут на 5-10, буду счастлив. Нам не нужно никого бояться. Нужно выходить и показывать наш футбол», — передаёт слова Швеца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.