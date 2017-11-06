Б. Натхо: если бы не удаление, ЦСКА обязательно выиграл бы у «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Все прекрасно видели, насколько разными по уровню были две команды, насколько мы превосходили в первом тайме соперника. Если бы не удаление, мы бы обязательно выиграли. Вдесятером тоже боролись, играли за победу, но за три минуты до конца пропустили гол. Теперь мы думаем о следующей игре.

Что касается удаления Хосонова, надо смотреть повторы. Первая карточка точно была по делу. Что касается второй – 49-я минута, фол в центре поля, никакой угрозы в этот момент соперник не оказывал… Думаю, можно было и не давать жёлтую. Но случилось то, что случилось.

Гол я посвятил сыну. В прошлый раз, когда мы забили гол, болельщики скандировали его имя. И это был ответный жест. Мы надеялись победить. Если бы выиграли, наши шансы существенно возросли бы. Но даже при таком раскладе до конца сезона ещё много туров. Ничего не потеряно. Мы не отпустили соперника вперёд, поэтому шансы хорошие», — цитирует Натхо пресс-служба ЦСКА.