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175 лет назад 2016
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Братья Березуцкие: спасибо болельщикам ЦСКА! Нам было очень приятно

Футбол

Братья Березуцкие поблагодарили болельщиков ЦСКА, которые на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2) посвятили баннер братьям Березуцким и их достижению.

Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, которую достигли братья Березуцкие, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.

«Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны. Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!» — цитирует братьев сайт ЦСКА.

Болельщики ЦСКА посвятили баннер достижению братьев Березуцких
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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