Братья Березуцкие: спасибо болельщикам ЦСКА! Нам было очень приятно

Братья Березуцкие поблагодарили болельщиков ЦСКА, которые на матче 16-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2) посвятили баннер братьям Березуцким и их достижению.

Болельщики ЦСКА вывесили баннер, посвящённый исторической отметке в 1000 матчей за красно-синих, которую достигли братья Березуцкие, а также несколько минут скандировали имена Алексея и Василия.

«Мы видели баннер и слышали скандирования нашей трибуны. Нам было это очень приятно, мы тронуты такой поддержкой болельщиков!» — цитирует братьев сайт ЦСКА.