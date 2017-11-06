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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Вентура: сборная Италии выйдет на чемпионат мира, а потом ответит на всю критику

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции (10 и 13 ноября).

«Наступил важный момент для меня и моей карьеры. У нас есть решительность и убеждённость в том, что мы можем успешно закончить квалификацию. После матча в Испании на нас обрушился шквал критики, и мы должны принять её, особенно конструктивную часть. Мы выйдем на чемпионат мира, а потом ответим на всю критику. Я даже не думал о том, что мы можем не сыграть в России», — сказал Вентура.

Вентура: сборная Швеции заслуживает максимум уважения
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура
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